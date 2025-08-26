USDB (USDB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.970942 $ 0.970942 $ 0.970942 24 שעות נמוך $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.970942$ 0.970942 $ 0.970942 גבוה 24 שעות $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 שיא כל הזמנים $ 1.088$ 1.088 $ 1.088 המחיר הנמוך ביותר $ 0.882623$ 0.882623 $ 0.882623 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -1.48% שינוי מחיר (7D) -0.47% שינוי מחיר (7D) -0.47%

USDB (USDB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.994386. במהלך 24 השעות האחרונות, USDB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.970942 לבין שיא של $ 1.017, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.088, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.882623.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDB השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -1.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USDB (USDB) מידע שוק

שווי שוק $ 403.05M$ 403.05M $ 403.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 403.05M$ 403.05M $ 403.05M אספקת מחזור 406.05M 406.05M 406.05M אספקה כוללת 406,046,631.5607005 406,046,631.5607005 406,046,631.5607005

שווי השוק הנוכחי של USDB הוא $ 403.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDB הוא 406.05M, עם היצע כולל של 406046631.5607005. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 403.05M.