Uranus סֵמֶל

Uranus מחיר (URS)

לא רשום

1 URS ל USDמחיר חי:

--
----
-13.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Uranus (URS) טבלת מחירים חיה
Uranus (URS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00759284
$ 0.00759284$ 0.00759284

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

-13.75%

-3.15%

-3.15%

Uranus (URS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, URS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. URSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00759284, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, URS השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -13.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Uranus (URS) מידע שוק

$ 78.93K
$ 78.93K$ 78.93K

--
----

$ 78.93K
$ 78.93K$ 78.93K

996.54M
996.54M 996.54M

996,541,254.2177906
996,541,254.2177906 996,541,254.2177906

שווי השוק הנוכחי של Uranus הוא $ 78.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של URS הוא 996.54M, עם היצע כולל של 996541254.2177906. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.93K.

Uranus (URS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Uranusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUranus ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUranus ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Uranusל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.75%
30 ימים$ 0-21.10%
60 ימים$ 0-26.28%
90 ימים$ 0--

מה זהUranus (URS)

UranusCoin is the newest intergalactic memecoin that's ready to shake up the crypto universe. Inspired by the playful energy of the planet Uranus, this token blends fun with serious potential, bringing a mix of meme culture and community power to the crypto space. All coins are going to the moon and mars our project is going farther to URANUS the project is driven until by the community and we are thinking to make alot of collaborations with a lot of RWA and AI projects , also you will use the coin as a payment method for travelling now we are on dex soon on all exchanges

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Uranus (URS) משאב

האתר הרשמי

Uranusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Uranus (URS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Uranus (URS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Uranus.

בדוק את Uranus תחזית המחיר עכשיו‏!

URS למטבעות מקומיים

Uranus (URS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Uranus (URS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על URS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Uranus (URS)

כמה שווה Uranus (URS) היום?
החי URSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי URS ל USD?
המחיר הנוכחי של URS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Uranus?
שווי השוק של URS הוא $ 78.93K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של URS?
ההיצע במחזור של URS הוא 996.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של URS?
‏‏URS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00759284 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של URS?
URS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של URS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור URS הוא -- USD.
האם URS יעלה השנה?
URS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את URS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.