Uranus (URS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00759284$ 0.00759284 $ 0.00759284 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.35% שינוי מחיר (1D) -13.75% שינוי מחיר (7D) -3.15% שינוי מחיר (7D) -3.15%

Uranus (URS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, URS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. URSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00759284, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, URS השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -13.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Uranus (URS) מידע שוק

שווי שוק $ 78.93K$ 78.93K $ 78.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.93K$ 78.93K $ 78.93K אספקת מחזור 996.54M 996.54M 996.54M אספקה כוללת 996,541,254.2177906 996,541,254.2177906 996,541,254.2177906

שווי השוק הנוכחי של Uranus הוא $ 78.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של URS הוא 996.54M, עם היצע כולל של 996541254.2177906. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.93K.