UpTop מחיר היום

מחיר UpTop (UPTOP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00278514, עם שינוי של 1.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UPTOP ל USD הוא $ 0.00278514 לכל UPTOP.

UpTop כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 584,039, עם היצע במחזור של 210.00M UPTOP. ב‑24 השעות האחרונות, UPTOP סחר בין $ 0.00272992 (נמוך) ל $ 0.00283047 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04540951, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00269655.

ביצועים לטווח קצר, UPTOP נע ב -0.37% בשעה האחרונה ו -5.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

UpTop (UPTOP) מידע שוק

שווי שוק $ 584.04K$ 584.04K $ 584.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M אספקת מחזור 210.00M 210.00M 210.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

