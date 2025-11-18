Unit Solana מחיר היום

מחיר Unit Solana (USOL) בזמן אמת היום הוא $ 136.8, עם שינוי של 3.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USOL ל USD הוא $ 136.8 לכל USOL.

Unit Solana כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,067,605, עם היצע במחזור של 139.36K USOL. ב‑24 השעות האחרונות, USOL סחר בין $ 129.4 (נמוך) ל $ 142.53 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 253.02, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 129.4.

ביצועים לטווח קצר, USOL נע ב +0.76% בשעה האחרונה ו -16.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Unit Solana (USOL) מידע שוק

שווי שוק $ 19.07M$ 19.07M $ 19.07M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.41B$ 68.41B $ 68.41B אספקת מחזור 139.36K 139.36K 139.36K אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

