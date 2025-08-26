Unit Ethereum (UETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,343.51 $ 4,343.51 $ 4,343.51 24 שעות נמוך $ 4,786.15 $ 4,786.15 $ 4,786.15 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,343.51$ 4,343.51 $ 4,343.51 גבוה 24 שעות $ 4,786.15$ 4,786.15 $ 4,786.15 שיא כל הזמנים $ 4,966.8$ 4,966.8 $ 4,966.8 המחיר הנמוך ביותר $ 1,403.61$ 1,403.61 $ 1,403.61 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.69% שינוי מחיר (1D) -8.97% שינוי מחיר (7D) -0.10% שינוי מחיר (7D) -0.10%

Unit Ethereum (UETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,352.14. במהלך 24 השעות האחרונות, UETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,343.51 לבין שיא של $ 4,786.15, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,966.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,403.61.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UETH השתנה ב -0.69% במהלך השעה האחרונה, -8.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unit Ethereum (UETH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 366.04B$ 366.04B $ 366.04B אספקת מחזור 541.93 541.93 541.93 אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Unit Ethereum הוא $ 1.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UETH הוא 541.93, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 366.04B.