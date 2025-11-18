Unchained מחיר היום

מחיר Unchained (UNCHAINED) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003141, עם שינוי של 24.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UNCHAINED ל USD הוא $ 0.00003141 לכל UNCHAINED.

Unchained כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,411, עם היצע במחזור של 999.91M UNCHAINED. ב‑24 השעות האחרונות, UNCHAINED סחר בין $ 0.0000313 (נמוך) ל $ 0.00004205 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00098023, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000313.

ביצועים לטווח קצר, UNCHAINED נע ב -4.01% בשעה האחרונה ו -46.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Unchained (UNCHAINED) מידע שוק

שווי שוק $ 31.41K$ 31.41K $ 31.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.41K$ 31.41K $ 31.41K אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,907,427.0 999,907,427.0 999,907,427.0

