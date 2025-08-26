TRUE (TRUE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.138398 $ 0.138398 $ 0.138398 24 שעות נמוך $ 0.208055 $ 0.208055 $ 0.208055 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.138398$ 0.138398 $ 0.138398 גבוה 24 שעות $ 0.208055$ 0.208055 $ 0.208055 שיא כל הזמנים $ 0.24458$ 0.24458 $ 0.24458 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01702555$ 0.01702555 $ 0.01702555 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.87% שינוי מחיר (1D) -9.18% שינוי מחיר (7D) -3.40% שינוי מחיר (7D) -3.40%

TRUE (TRUE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.149896. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.138398 לבין שיא של $ 0.208055, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.24458, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01702555.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUE השתנה ב -0.87% במהלך השעה האחרונה, -9.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TRUE (TRUE) מידע שוק

שווי שוק $ 12.93M$ 12.93M $ 12.93M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.05M$ 15.05M $ 15.05M אספקת מחזור 85.91M 85.91M 85.91M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TRUE הוא $ 12.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUE הוא 85.91M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.05M.