עוד על TRUE

TRUE מידע על מחיר

TRUE אתר רשמי

TRUE טוקניומיקה

TRUE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

TRUE סֵמֶל

TRUE מחיר (TRUE)

לא רשום

1 TRUE ל USDמחיר חי:

$0.149896
$0.149896$0.149896
-9.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
TRUE (TRUE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:20:34 (UTC+8)

TRUE (TRUE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.138398
$ 0.138398$ 0.138398
24 שעות נמוך
$ 0.208055
$ 0.208055$ 0.208055
גבוה 24 שעות

$ 0.138398
$ 0.138398$ 0.138398

$ 0.208055
$ 0.208055$ 0.208055

$ 0.24458
$ 0.24458$ 0.24458

$ 0.01702555
$ 0.01702555$ 0.01702555

-0.87%

-9.18%

-3.40%

-3.40%

TRUE (TRUE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.149896. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.138398 לבין שיא של $ 0.208055, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.24458, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01702555.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUE השתנה ב -0.87% במהלך השעה האחרונה, -9.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TRUE (TRUE) מידע שוק

$ 12.93M
$ 12.93M$ 12.93M

--
----

$ 15.05M
$ 15.05M$ 15.05M

85.91M
85.91M 85.91M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TRUE הוא $ 12.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUE הוא 85.91M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.05M.

TRUE (TRUE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TRUEל USDהיה $ -0.0151529277055129.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTRUE ל USDהיה . $ +0.0082971483.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTRUE ל USDהיה $ +1.0412255977.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TRUEל USDהיה $ +0.1279525602147126.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0151529277055129-9.18%
30 ימים$ +0.0082971483+5.54%
60 ימים$ +1.0412255977+694.63%
90 ימים$ +0.1279525602147126+583.10%

מה זהTRUE (TRUE)

Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring. Truemarkets covers a wide range of topics, including politics, sports, technology, and finance. It operates in a non-custodial manner, meaning users retain control of their funds, and settlements are handled through oracles that verify event outcomes. Unlike traditional betting platforms, Truemarkets is more of an information market where traders profit from correctly predicting real-world events rather than simply gambling.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

TRUE (TRUE) משאב

האתר הרשמי

TRUEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TRUE (TRUE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TRUE (TRUE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TRUE.

בדוק את TRUE תחזית המחיר עכשיו‏!

TRUE למטבעות מקומיים

TRUE (TRUE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TRUE (TRUE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRUE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TRUE (TRUE)

כמה שווה TRUE (TRUE) היום?
החי TRUEהמחיר ב USD הוא 0.149896 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRUE ל USD?
המחיר הנוכחי של TRUE ל USD הוא $ 0.149896. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TRUE?
שווי השוק של TRUE הוא $ 12.93M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRUE?
ההיצע במחזור של TRUE הוא 85.91M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRUE?
‏‏TRUE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.24458 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRUE?
TRUE ‏‏רשם מחירATL של 0.01702555 USD.
מהו נפח המסחר של TRUE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRUE הוא -- USD.
האם TRUE יעלה השנה?
TRUE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRUE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:20:34 (UTC+8)

TRUE (TRUE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.