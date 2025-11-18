Treehouse AVAX מחיר היום

מחיר Treehouse AVAX (TAVAX) בזמן אמת היום הוא $ 18.01, עם שינוי של 5.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TAVAX ל USD הוא $ 18.01 לכל TAVAX.

Treehouse AVAX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 841,568, עם היצע במחזור של 46.72K TAVAX. ב‑24 השעות האחרונות, TAVAX סחר בין $ 17.37 (נמוך) ל $ 19.27 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 43.51, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 12.16.

ביצועים לטווח קצר, TAVAX נע ב +0.93% בשעה האחרונה ו -19.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Treehouse AVAX (TAVAX) מידע שוק

שווי שוק $ 841.57K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 841.57K אספקת מחזור 46.72K אספקה כוללת 46,717.70706395992

שווי השוק הנוכחי של Treehouse AVAX הוא $ 841.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAVAX הוא 46.72K, עם היצע כולל של 46717.70706395992. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 841.57K.