PlayMindProtocol מחיר היום

מחיר PlayMindProtocol (PMIND) בזמן אמת היום הוא $ 0.000000311, עם שינוי של 42.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PMIND ל USD הוא $ 0.000000311 לכל PMIND.

PlayMindProtocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PMIND. ב‑24 השעות האחרונות, PMIND סחר בין $ 0.0000002001 (נמוך) ל $ 0.000002195 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PMIND נע ב -33.82% בשעה האחרונה ו -99.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.77M.

PlayMindProtocol (PMIND) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של PlayMindProtocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.77M. ההיצע במחזור של PMIND הוא --, עם היצע כולל של 10000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.11M.