SQUADBOOM מחיר היום

מחיר SQUADBOOM (SBM) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000061, עם שינוי של 8.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SBM ל USD הוא $ 0.0000061 לכל SBM.

SQUADBOOM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SBM. ב‑24 השעות האחרונות, SBM סחר בין $ 0.000005 (נמוך) ל $ 0.000013 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SBM נע ב -7.58% בשעה האחרונה ו -99.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 644.97K.

SQUADBOOM (SBM) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 644.97K$ 644.97K $ 644.97K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 610.00M$ 610.00M $ 610.00M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של SQUADBOOM הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 644.97K. ההיצע במחזור של SBM הוא --, עם היצע כולל של 100000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 610.00M.