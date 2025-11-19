Treehouse AVAX (TAVAX) תחזית מחיר (USD)

קבל Treehouse AVAX תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה TAVAX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Treehouse AVAX % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Treehouse AVAX תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Treehouse AVAX (TAVAX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Treehouse AVAX ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 18.07 בשנת 2025. Treehouse AVAX (TAVAX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Treehouse AVAX ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 18.9735 בשנת 2026. Treehouse AVAX (TAVAX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של TAVAX הוא $ 19.9221 עם 10.25% שיעור צמיחה. Treehouse AVAX (TAVAX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של TAVAX הוא $ 20.9182 עם 15.76% שיעור צמיחה. Treehouse AVAX (TAVAX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של TAVAX הוא $ 21.9641 עם 21.55% שיעור צמיחה. Treehouse AVAX (TAVAX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TAVAX הוא $ 23.0624 עם 27.63% שיעור צמיחה. Treehouse AVAX (TAVAX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Treehouse AVAX עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 37.5662. Treehouse AVAX (TAVAX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Treehouse AVAX עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 61.1914. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 18.07 0.00%

2026 $ 18.9735 5.00%

2027 $ 19.9221 10.25%

2028 $ 20.9182 15.76%

2029 $ 21.9641 21.55%

2030 $ 23.0624 27.63%

2031 $ 24.2155 34.01%

2032 $ 25.4263 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 26.6976 47.75%

2034 $ 28.0325 55.13%

2035 $ 29.4341 62.89%

2036 $ 30.9058 71.03%

2037 $ 32.4511 79.59%

2038 $ 34.0736 88.56%

2039 $ 35.7773 97.99%

2040 $ 37.5662 107.89% הצג עוד לטווח קצר Treehouse AVAX תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 18.07 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 18.0724 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 18.0873 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 18.1442 0.41% Treehouse AVAX (TAVAX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורTAVAXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $18.07 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Treehouse AVAX (TAVAX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורTAVAX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $18.0724 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Treehouse AVAX (TAVAX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורTAVAX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $18.0873 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Treehouse AVAX (TAVAX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורTAVAX הוא $18.1442 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Treehouse AVAX מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 844.54K$ 844.54K $ 844.54K אספקת מחזור 46.73K 46.73K 46.73K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר TAVAX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, TAVAX יש כמות במעגל של 46.73K ושווי שוק כולל של $ 844.54K. צפה TAVAX במחיר חי

Treehouse AVAX מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בTreehouse AVAXדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלTreehouse AVAX הוא 18.07USD. היצע במחזור של Treehouse AVAX(TAVAX) הוא 46.73K TAVAX , מה שמעניק לו שווי שוק של $844,537 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.06% $ 0.010690 $ 18.16 $ 17.37

7 ימים -17.29% $ -3.1250 $ 25.5144 $ 17.5612

30 ימים -28.84% $ -5.2115 $ 25.5144 $ 17.5612 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Treehouse AVAX הראה תנועת מחירים של $0.010690 , המשקפת 0.06% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Treehouse AVAX נסחר בשיא של $25.5144 ושפל של $17.5612 . נרשם שינוי במחיר של -17.29% . מגמה אחרונה זו מציגה אתTAVAX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Treehouse AVAX חווה -28.84% שינוי, המשקף בערך $-5.2115 לערכו. זה מצביע על כך ש TAVAX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Treehouse AVAX (TAVAX) מודול חיזוי מחיר עובד? Treehouse AVAX מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של TAVAXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךTreehouse AVAX לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של TAVAX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Treehouse AVAX. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלTAVAX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלTAVAX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Treehouse AVAX.

מדוע TAVAX חיזוי מחירים חשוב?

TAVAX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם TAVAX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, TAVAX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של TAVAX בחודש הבא? על פי Treehouse AVAX (TAVAX) כלי תחזית המחירים, המחיר TAVAX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 TAVAX בשנת 2026? המחיר של 1 Treehouse AVAX (TAVAX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, TAVAX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של TAVAX בשנת 2027? Treehouse AVAX (TAVAX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TAVAX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של TAVAX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Treehouse AVAX (TAVAX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של TAVAX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Treehouse AVAX (TAVAX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 TAVAX בשנת 2030? המחיר של 1 Treehouse AVAX (TAVAX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, TAVAX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי TAVAX תחזית המחיר בשנת 2040? Treehouse AVAX (TAVAX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TAVAX עד שנת 2040.