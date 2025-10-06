Arbit מחיר היום

מחיר Arbit (ARBT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001825, עם שינוי של 46.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARBT ל USD הוא $ 0.00001825 לכל ARBT.

Arbit כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 182.50B, עם היצע במחזור של 10,000.00T ARBT. ב‑24 השעות האחרונות, ARBT סחר בין $ 0.000015 (נמוך) ל $ 0.000053 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ARBT נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -99.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 989.13K.

Arbit (ARBT) מידע שוק

שווי שוק $ 182.50B$ 182.50B $ 182.50B נפח (24 שעות) $ 989.13K$ 989.13K $ 989.13K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 182.50B$ 182.50B $ 182.50B אספקת מחזור 10,000.00T 10,000.00T 10,000.00T אספקה כוללת 10,000,000,000,000,000 10,000,000,000,000,000 10,000,000,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

