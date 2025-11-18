TRADESMAN מחיר היום

מחיר TRADESMAN (TRADIE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00017754, עם שינוי של 15.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRADIE ל USD הוא $ 0.00017754 לכל TRADIE.

TRADESMAN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 193,711, עם היצע במחזור של 1.10B TRADIE. ב‑24 השעות האחרונות, TRADIE סחר בין $ 0.00014269 (נמוך) ל $ 0.00017804 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00025547, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00009049.

ביצועים לטווח קצר, TRADIE נע ב +14.84% בשעה האחרונה ו +7.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

TRADESMAN (TRADIE) מידע שוק

שווי שוק $ 193.71K$ 193.71K $ 193.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 193.71K$ 193.71K $ 193.71K אספקת מחזור 1.10B 1.10B 1.10B אספקה כוללת 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721

