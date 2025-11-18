Tracer מחיר היום

מחיר Tracer (TRCR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00603698, עם שינוי של 0.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRCR ל USD הוא $ 0.00603698 לכל TRCR.

Tracer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,574,558, עם היצע במחזור של 757.87M TRCR. ב‑24 השעות האחרונות, TRCR סחר בין $ 0.00595585 (נמוך) ל $ 0.00609185 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00622076, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00550013.

ביצועים לטווח קצר, TRCR נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +2.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Tracer (TRCR) מידע שוק

שווי שוק $ 4.57M$ 4.57M $ 4.57M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 75.45M$ 75.45M $ 75.45M אספקת מחזור 757.87M 757.87M 757.87M אספקה כוללת 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tracer הוא $ 4.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRCR הוא 757.87M, עם היצע כולל של 12500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.45M.