Ton Cat (TCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03286947 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.79% שינוי מחיר (1D) -21.68% שינוי מחיר (7D) -29.84%

Ton Cat (TCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03286947, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TCAT השתנה ב -0.79% במהלך השעה האחרונה, -21.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ton Cat (TCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 409.97K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 409.97K אספקת מחזור 637.02M אספקה כוללת 637,017,137.1477056

שווי השוק הנוכחי של Ton Cat הוא $ 409.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TCAT הוא 637.02M, עם היצע כולל של 637017137.1477056. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 409.97K.