Ton Cat סֵמֶל

Ton Cat מחיר (TCAT)

לא רשום

1 TCAT ל USDמחיר חי:

$0.00064419
$0.00064419$0.00064419
-21.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ton Cat (TCAT) טבלת מחירים חיה
Ton Cat (TCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03286947
$ 0.03286947$ 0.03286947

$ 0
$ 0$ 0

-0.79%

-21.68%

-29.84%

-29.84%

Ton Cat (TCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03286947, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TCAT השתנה ב -0.79% במהלך השעה האחרונה, -21.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ton Cat (TCAT) מידע שוק

$ 409.97K
$ 409.97K$ 409.97K

--
----

$ 409.97K
$ 409.97K$ 409.97K

637.02M
637.02M 637.02M

637,017,137.1477056
637,017,137.1477056 637,017,137.1477056

שווי השוק הנוכחי של Ton Cat הוא $ 409.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TCAT הוא 637.02M, עם היצע כולל של 637017137.1477056. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 409.97K.

Ton Cat (TCAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ton Catל USDהיה $ -0.000178385393136208.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTon Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTon Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ton Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000178385393136208-21.68%
30 ימים$ 0+53.07%
60 ימים$ 0+51.93%
90 ימים$ 0--

מה זהTon Cat (TCAT)

Dedicated fan token to Meow PPP is the future no more PVP no more toxic crypto culture It's time for the community to unite

Ton Cat (TCAT) משאב

האתר הרשמי

Ton Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ton Cat (TCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ton Cat (TCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ton Cat.

בדוק את Ton Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

TCAT למטבעות מקומיים

Ton Cat (TCAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ton Cat (TCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ton Cat (TCAT)

כמה שווה Ton Cat (TCAT) היום?
החי TCATהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TCAT ל USD?
המחיר הנוכחי של TCAT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ton Cat?
שווי השוק של TCAT הוא $ 409.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TCAT?
ההיצע במחזור של TCAT הוא 637.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TCAT?
‏‏TCAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03286947 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TCAT?
TCAT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TCAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TCAT הוא -- USD.
האם TCAT יעלה השנה?
TCAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TCAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Ton Cat (TCAT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

