טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03427405 $ 0.03427405 $ 0.03427405 24 שעות נמוך $ 0.03702628 $ 0.03702628 $ 0.03702628 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03427405$ 0.03427405 $ 0.03427405 גבוה 24 שעות $ 0.03702628$ 0.03702628 $ 0.03702628 שיא כל הזמנים $ 0.1552$ 0.1552 $ 0.1552 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.06% שינוי מחיר (1D) -6.58% שינוי מחיר (7D) -23.50% שינוי מחיר (7D) -23.50%

Thought (THT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03427923. במהלך 24 השעות האחרונות, THT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03427405 לבין שיא של $ 0.03702628, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1552, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THT השתנה ב -1.06% במהלך השעה האחרונה, -6.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 18.38M$ 18.38M $ 18.38M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.82M$ 53.82M $ 53.82M אספקת מחזור 536.04M 536.04M 536.04M אספקה כוללת 1,570,119,396.0 1,570,119,396.0 1,570,119,396.0

שווי השוק הנוכחי של Thought הוא $ 18.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THT הוא 536.04M, עם היצע כולל של 1570119396.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.82M.