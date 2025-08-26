עוד על DONS

The Dons סֵמֶל

The Dons מחיר (DONS)

1 DONS ל USDמחיר חי:

The Dons (DONS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:45:29 (UTC+8)

The Dons (DONS) מידע על מחיר (USD)

+3.39%

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DONS השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -1.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DONS השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -1.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Dons (DONS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של The Dons הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DONS הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 385.84K.

The Dons (DONS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The Donsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Dons ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Dons ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Donsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.77%
30 ימים$ 0-3.11%
60 ימים$ 0-25.58%
90 ימים$ 0--

מה זהThe Dons (DONS)

Welcome to $DONS, the ultimate meme token for the crypto community! $DONS is a fun and exciting way to participate in the world of cryptocurrency while also showing off your love for memes. With $DONS, you can enjoy all the benefits of a decentralized currency while also sharing laughs and good vibes with other investors.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

The Donsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Dons (DONS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Dons (DONS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Dons.

בדוק את The Dons תחזית המחיר עכשיו‏!

DONS למטבעות מקומיים

The Dons (DONS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Dons (DONS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DONS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The Dons (DONS)

כמה שווה The Dons (DONS) היום?
החי DONSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DONS ל USD?
המחיר הנוכחי של DONS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Dons?
שווי השוק של DONS הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DONS?
ההיצע במחזור של DONS הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DONS?
‏‏DONS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00123335 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DONS?
DONS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DONS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DONS הוא -- USD.
האם DONS יעלה השנה?
DONS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DONS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
The Dons (DONS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.