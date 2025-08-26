The Dons (DONS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00123335$ 0.00123335 $ 0.00123335 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.58% שינוי מחיר (1D) -1.77% שינוי מחיר (7D) +3.39% שינוי מחיר (7D) +3.39%

The Dons (DONS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DONS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DONSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00123335, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DONS השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -1.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Dons (DONS) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 385.84K$ 385.84K $ 385.84K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של The Dons הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DONS הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 385.84K.