The Dissolution of Value (VALUE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00219403$ 0.00219403 $ 0.00219403 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.67% שינוי מחיר (7D) +12.20% שינוי מחיר (7D) +12.20%

The Dissolution of Value (VALUE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VALUE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VALUEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00219403, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VALUE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Dissolution of Value (VALUE) מידע שוק

שווי שוק $ 22.29K$ 22.29K $ 22.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.29K$ 22.29K $ 22.29K אספקת מחזור 964.79M 964.79M 964.79M אספקה כוללת 964,794,928.402875 964,794,928.402875 964,794,928.402875

שווי השוק הנוכחי של The Dissolution of Value הוא $ 22.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VALUE הוא 964.79M, עם היצע כולל של 964794928.402875. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.29K.