AGIB מחיר היום

מחיר AGIB (AGIB) בזמן אמת היום הוא $ 0.01147, עם שינוי של 85.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AGIB ל USD הוא $ 0.01147 לכל AGIB.

AGIB כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- AGIB. ב‑24 השעות האחרונות, AGIB סחר בין $ 0.0088 (נמוך) ל $ 0.23436 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, AGIB נע ב +7.09% בשעה האחרונה ו +14.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 788.38K.

AGIB (AGIB) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 788.38K$ 788.38K $ 788.38K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של AGIB הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 788.38K. ההיצע במחזור של AGIB הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.