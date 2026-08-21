Real Briefly מחיר היום

מחיר Real Briefly (REALTOKEN) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.001813, עם שינוי של 5.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REALTOKEN ל ILS הוא ₪ 0.001813 לכל REALTOKEN.

Real Briefly כרגע מדורג במקום #1560 לפי שווי שוק של ₪ 1.20M, עם היצע במחזור של 663.50M REALTOKEN. ב‑24 השעות האחרונות, REALTOKEN סחר בין ₪ 0.001753 (נמוך) ל ₪ 0.001966 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.1285118553514306498, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0095619381962996411.

ביצועים לטווח קצר, REALTOKEN נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו -9.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 15.24K.

Real Briefly (REALTOKEN) מידע שוק

דירוג No.1560 שווי שוק ₪ 1.20M₪ 1.20M ₪ 1.20M נפח (24 שעות) ₪ 15.24K₪ 15.24K ₪ 15.24K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.81M₪ 1.81M ₪ 1.81M אספקת מחזור 663.50M 663.50M 663.50M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 66.34% בלוקצ'יין ציבורי XRP

שווי השוק הנוכחי של Real Briefly הוא ₪ 1.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 15.24K. ההיצע במחזור של REALTOKEN הוא 663.50M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.81M.