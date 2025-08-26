עוד על SZAR

SZAR סֵמֶל

SZAR מחיר (SZAR)

לא רשום

1 SZAR ל USDמחיר חי:

--
----
+20.80%1D
mexc
USD
SZAR (SZAR) טבלת מחירים חיה
SZAR (SZAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.42%

+20.81%

+9.59%

+9.59%

SZAR (SZAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SZAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SZARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SZAR השתנה ב +1.42% במהלך השעה האחרונה, +20.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SZAR (SZAR) מידע שוק

$ 24.99K
$ 24.99K$ 24.99K

--
----

$ 24.99K
$ 24.99K$ 24.99K

88.00B
88.00B 88.00B

88,000,000,000.0
88,000,000,000.0 88,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SZAR הוא $ 24.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SZAR הוא 88.00B, עם היצע כולל של 88000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.99K.

SZAR (SZAR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SZARל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSZAR ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSZAR ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SZARל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+20.81%
30 ימים$ 0-51.04%
60 ימים$ 0+7.52%
90 ימים$ 0--

מה זהSZAR (SZAR)

SZAR is a memecoin issued on the KASPA network using the KRC20 standard, designed to fill the gap in the KASPA ecosystem's blockchain gaming sector. The project follows the principle of equal opportunity and integrates deeply with gaming. With features such as a fair launch with 0% presale and no airdrops, multiple games and a rich, immersive narrative - it has quickly gained popularity across the KRC20 community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

SZARתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SZAR (SZAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SZAR (SZAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SZAR.

בדוק את SZAR תחזית המחיר עכשיו‏!

SZAR למטבעות מקומיים

SZAR (SZAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SZAR (SZAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SZAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SZAR (SZAR)

כמה שווה SZAR (SZAR) היום?
החי SZARהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SZAR ל USD?
המחיר הנוכחי של SZAR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SZAR?
שווי השוק של SZAR הוא $ 24.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SZAR?
ההיצע במחזור של SZAR הוא 88.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SZAR?
‏‏SZAR השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SZAR?
SZAR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SZAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SZAR הוא -- USD.
האם SZAR יעלה השנה?
SZAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SZAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
SZAR (SZAR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

