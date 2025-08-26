עוד על SYRUPUSDC

SyrupUSDC סֵמֶל

SyrupUSDC מחיר (SYRUPUSDC)

לא רשום

1 SYRUPUSDC ל USDמחיר חי:

$1.12
$1.12$1.12
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
SyrupUSDC (SYRUPUSDC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:50:07 (UTC+8)

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
24 שעות נמוך
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
גבוה 24 שעות

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.055
$ 1.055$ 1.055

+0.02%

+0.06%

+0.11%

+0.11%

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.12. במהלך 24 השעות האחרונות, SYRUPUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.12 לבין שיא של $ 1.12, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYRUPUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.055.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYRUPUSDC השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) מידע שוק

$ 926.56M
$ 926.56M$ 926.56M

--
----

$ 926.56M
$ 926.56M$ 926.56M

827.24M
827.24M 827.24M

827,238,993.722803
827,238,993.722803 827,238,993.722803

שווי השוק הנוכחי של SyrupUSDC הוא $ 926.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYRUPUSDC הוא 827.24M, עם היצע כולל של 827238993.722803. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 926.56M.

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SyrupUSDCל USDהיה $ +0.00071413.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSyrupUSDC ל USDהיה . $ +0.0064169280.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSyrupUSDC ל USDהיה $ +0.0117513760.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SyrupUSDCל USDהיה $ +0.0182724160316609.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00071413+0.06%
30 ימים$ +0.0064169280+0.57%
60 ימים$ +0.0117513760+1.05%
90 ימים$ +0.0182724160316609+1.66%

מה זהSyrupUSDC (SYRUPUSDC)

SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities.

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) משאב

האתר הרשמי

SyrupUSDCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SyrupUSDC (SYRUPUSDC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SyrupUSDC (SYRUPUSDC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SyrupUSDC.

בדוק את SyrupUSDC תחזית המחיר עכשיו‏!

SYRUPUSDC למטבעות מקומיים

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SyrupUSDC (SYRUPUSDC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SYRUPUSDC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SyrupUSDC (SYRUPUSDC)

כמה שווה SyrupUSDC (SYRUPUSDC) היום?
החי SYRUPUSDCהמחיר ב USD הוא 1.12 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SYRUPUSDC ל USD?
המחיר הנוכחי של SYRUPUSDC ל USD הוא $ 1.12. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SyrupUSDC?
שווי השוק של SYRUPUSDC הוא $ 926.56M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SYRUPUSDC?
ההיצע במחזור של SYRUPUSDC הוא 827.24M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SYRUPUSDC?
‏‏SYRUPUSDC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.14 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SYRUPUSDC?
SYRUPUSDC ‏‏רשם מחירATL של 1.055 USD.
מהו נפח המסחר של SYRUPUSDC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SYRUPUSDC הוא -- USD.
האם SYRUPUSDC יעלה השנה?
SYRUPUSDC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SYRUPUSDC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:50:07 (UTC+8)

