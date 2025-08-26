SyrupUSDC (SYRUPUSDC) מידע על מחיר (USD)

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.12. במהלך 24 השעות האחרונות, SYRUPUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.12 לבין שיא של $ 1.12, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYRUPUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.055.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYRUPUSDC השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של SyrupUSDC הוא $ 926.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYRUPUSDC הוא 827.24M, עם היצע כולל של 827238993.722803. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 926.56M.