Syncoin מחיר היום

מחיר Syncoin (SNC) בזמן אמת היום הוא $ 30.07, עם שינוי של 1.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SNC ל USD הוא $ 30.07 לכל SNC.

Syncoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,297,771, עם היצע במחזור של 43.31K SNC. ב‑24 השעות האחרונות, SNC סחר בין $ 29.5 (נמוך) ל $ 29.99 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 31.83, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 25.03.

ביצועים לטווח קצר, SNC נע ב +0.34% בשעה האחרונה ו +3.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Syncoin (SNC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.48M$ 48.48M $ 48.48M אספקת מחזור 43.31K 43.31K 43.31K אספקה כוללת 1,618,033.0 1,618,033.0 1,618,033.0

שווי השוק הנוכחי של Syncoin הוא $ 1.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNC הוא 43.31K, עם היצע כולל של 1618033.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.48M.