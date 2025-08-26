Super OETH (SUPEROETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,359.5 $ 4,359.5 $ 4,359.5 24 שעות נמוך $ 4,808.9 $ 4,808.9 $ 4,808.9 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,359.5$ 4,359.5 $ 4,359.5 גבוה 24 שעות $ 4,808.9$ 4,808.9 $ 4,808.9 שיא כל הזמנים $ 4,954.12$ 4,954.12 $ 4,954.12 המחיר הנמוך ביותר $ 1,312.97$ 1,312.97 $ 1,312.97 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.07% שינוי מחיר (1D) -8.76% שינוי מחיר (7D) +0.07% שינוי מחיר (7D) +0.07%

Super OETH (SUPEROETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,373.95. במהלך 24 השעות האחרונות, SUPEROETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,359.5 לבין שיא של $ 4,808.9, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUPEROETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,954.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,312.97.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUPEROETH השתנה ב -2.07% במהלך השעה האחרונה, -8.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Super OETH (SUPEROETH) מידע שוק

שווי שוק $ 978.34M$ 978.34M $ 978.34M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 978.34M$ 978.34M $ 978.34M אספקת מחזור 223.69K 223.69K 223.69K אספקה כוללת 223,689.5960532294 223,689.5960532294 223,689.5960532294

שווי השוק הנוכחי של Super OETH הוא $ 978.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUPEROETH הוא 223.69K, עם היצע כולל של 223689.5960532294. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 978.34M.