Super OETH (SUPEROETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,373.95. במהלך 24 השעות האחרונות, SUPEROETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,359.5 לבין שיא של $ 4,808.9, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUPEROETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,954.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,312.97.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUPEROETH השתנה ב -2.07% במהלך השעה האחרונה, -8.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Super OETH הוא $ 978.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUPEROETH הוא 223.69K, עם היצע כולל של 223689.5960532294. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 978.34M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Super OETHל USDהיה $ -420.390400490616.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuper OETH ל USDהיה . $ +735.4040231650.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuper OETH ל USDהיה $ +3,521.3941000350.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Super OETHל USDהיה $ +1,705.4372339036.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -420.390400490616
|-8.76%
|30 ימים
|$ +735.4040231650
|+16.81%
|60 ימים
|$ +3,521.3941000350
|+80.51%
|90 ימים
|$ +1,705.4372339036
|+63.91%
Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.