Suijak מחיר (SUIJAK)
--
-6.30%
-21.04%
-21.04%
Suijak (SUIJAK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUIJAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUIJAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.001134, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUIJAK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Suijak הוא $ 132.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUIJAK הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 132.30K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Suijakל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuijak ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuijak ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Suijakל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-6.30%
|30 ימים
|$ 0
|-42.35%
|60 ימים
|$ 0
|-24.28%
|90 ימים
|$ 0
|--
Suijak is a meme token inspired by the popular Wojak meme, which has become a significant part of internet culture. Unlike utility tokens that offer specific functionalities or services within a blockchain ecosystem, Suijak is purely a meme token. This means it doesn't provide any inherent utility or practical use cases beyond its value as a digital collectible and a symbol of community and cultural expression. The creation of Suijak taps into the widespread appeal of the Wojak meme, which is known for its humorous and often relatable depictions of various emotions and situations. By leveraging this meme, Suijak aims to build a community of enthusiasts who appreciate the humor and cultural significance of Wojak. The token serves as a fun and engaging way for people to participate in the crypto space without the complexities and technicalities associated with utility tokens. It embodies the spirit of internet memes, which are often created and shared for entertainment and social connection rather than practical purposes. As a meme token, Suijak's value is largely driven by its community and the collective enjoyment of its holders. This makes it a unique and interesting addition to the world of cryptocurrencies, where not all tokens need to have a utilitarian function to be valued and appreciated. Instead, Suijak celebrates the lighter side of the crypto world, offering a playful and accessible entry point for those who might be intimidated by more complex crypto projects. In essence, Suijak is a testament to the power of memes and community in the digital age, highlighting how cultural phenomena can influence and shape new forms of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, Suijak provides a way to engage with the crypto community through the shared language of memes, making it a distinctive and enjoyable part of the broader cryptocurrency landscape.
