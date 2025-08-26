Styro Steve (SS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01499916$ 0.01499916 $ 0.01499916 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.86% שינוי מחיר (1D) -4.14% שינוי מחיר (7D) +3.25% שינוי מחיר (7D) +3.25%

Styro Steve (SS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01499916, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SS השתנה ב +0.86% במהלך השעה האחרונה, -4.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Styro Steve (SS) מידע שוק

שווי שוק $ 39.95K$ 39.95K $ 39.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.95K$ 39.95K $ 39.95K אספקת מחזור 999.73M 999.73M 999.73M אספקה כוללת 999,734,340.218809 999,734,340.218809 999,734,340.218809

שווי השוק הנוכחי של Styro Steve הוא $ 39.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SS הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999734340.218809. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.95K.