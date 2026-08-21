Step App מחיר היום

מחיר Step App (FITFI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FITFI ל USD הוא $ 0 לכל FITFI.

Step App כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,966,012, עם היצע במחזור של 4.60B FITFI. ב‑24 השעות האחרונות, FITFI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.731881, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FITFI נע ב +0.78% בשעה האחרונה ו +372.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 43.49.

Step App (FITFI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M נפח (24 שעות) $ 43.49$ 43.49 $ 43.49 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M אספקת מחזור 4.60B 4.60B 4.60B אספקה כוללת 4,600,000,000.0 4,600,000,000.0 4,600,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Step App הוא $ 2.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 43.49. ההיצע במחזור של FITFI הוא 4.60B, עם היצע כולל של 4600000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.97M.