Startale USD מחיר היום

מחיר Startale USD (USDSC) בזמן אמת היום הוא $ 0.999635, עם שינוי של 0.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDSC ל USD הוא $ 0.999635 לכל USDSC.

Startale USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,780,502, עם היצע במחזור של 4.78M USDSC. ב‑24 השעות האחרונות, USDSC סחר בין $ 0.989059 (נמוך) ל $ 1.012 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.79, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.93387.

ביצועים לטווח קצר, USDSC נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו +0.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 34.96K.

Startale USD (USDSC) מידע שוק

שווי שוק $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M נפח (24 שעות) $ 34.96K$ 34.96K $ 34.96K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M אספקת מחזור 4.78M 4.78M 4.78M אספקה כוללת 4,782,213.80679 4,782,213.80679 4,782,213.80679

שווי השוק הנוכחי של Startale USD הוא $ 4.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 34.96K. ההיצע במחזור של USDSC הוא 4.78M, עם היצע כולל של 4782213.80679. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.78M.