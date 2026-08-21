StarkBot מחיר היום

מחיר StarkBot (STARKBOT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STARKBOT ל USD הוא $ 0 לכל STARKBOT.

StarkBot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 59,765, עם היצע במחזור של 100.00B STARKBOT. ב‑24 השעות האחרונות, STARKBOT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STARKBOT נע ב -4.50% בשעה האחרונה ו +24.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

StarkBot (STARKBOT) מידע שוק

שווי שוק $ 59.77K$ 59.77K $ 59.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.77K$ 59.77K $ 59.77K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,991,000.0 99,999,991,000.0 99,999,991,000.0

שווי השוק הנוכחי של StarkBot הוא $ 59.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STARKBOT הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999991000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.77K.