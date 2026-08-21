StakePoint מחיר היום

מחיר StakePoint (SPT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPT ל USD הוא $ 0 לכל SPT.

StakePoint כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 205,993, עם היצע במחזור של 1.33B SPT. ב‑24 השעות האחרונות, SPT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SPT נע ב +0.17% בשעה האחרונה ו +36.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.14K.

StakePoint (SPT) מידע שוק

שווי שוק $ 205.99K$ 205.99K $ 205.99K נפח (24 שעות) $ 1.14K$ 1.14K $ 1.14K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 205.99K$ 205.99K $ 205.99K אספקת מחזור 1.33B 1.33B 1.33B אספקה כוללת 1,325,041,006.561978 1,325,041,006.561978 1,325,041,006.561978

שווי השוק הנוכחי של StakePoint הוא $ 205.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.14K. ההיצע במחזור של SPT הוא 1.33B, עם היצע כולל של 1325041006.561978. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 205.99K.