Stafi מחיר היום

מחיר Stafi (FIS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00195714, עם שינוי של 7.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FIS ל USD הוא $ 0.00195714 לכל FIS.

Stafi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 304,550, עם היצע במחזור של 155.61M FIS. ב‑24 השעות האחרונות, FIS סחר בין $ 0.0017796 (נמוך) ל $ 0.00248502 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.7, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00126843.

ביצועים לטווח קצר, FIS נע ב -5.86% בשעה האחרונה ו -15.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 82.53K.

Stafi (FIS) מידע שוק

שווי שוק $ 304.55K$ 304.55K $ 304.55K נפח (24 שעות) $ 82.53K$ 82.53K $ 82.53K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 304.55K$ 304.55K $ 304.55K אספקת מחזור 155.61M 155.61M 155.61M אספקה כוללת 155,609,685.4880697 155,609,685.4880697 155,609,685.4880697

שווי השוק הנוכחי של Stafi הוא $ 304.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 82.53K. ההיצע במחזור של FIS הוא 155.61M, עם היצע כולל של 155609685.4880697. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 304.55K.