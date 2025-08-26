עוד על SPOODY

Spodermen סֵמֶל

Spodermen מחיר (SPOODY)

לא רשום

1 SPOODY ל USDמחיר חי:

$0.00011477
$0.00011477$0.00011477
-8.00%1D
mexc
USD
Spodermen (SPOODY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:24:21 (UTC+8)

Spodermen (SPOODY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0088749
$ 0.0088749$ 0.0088749

$ 0
$ 0$ 0

+0.70%

-8.01%

+9.12%

+9.12%

Spodermen (SPOODY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPOODY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPOODYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0088749, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPOODY השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -8.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spodermen (SPOODY) מידע שוק

$ 111.65K
$ 111.65K$ 111.65K

--
----

$ 111.65K
$ 111.65K$ 111.65K

972.89M
972.89M 972.89M

972,888,924.557277
972,888,924.557277 972,888,924.557277

שווי השוק הנוכחי של Spodermen הוא $ 111.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPOODY הוא 972.89M, עם היצע כולל של 972888924.557277. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.65K.

Spodermen (SPOODY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Spodermenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpodermen ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpodermen ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Spodermenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.01%
30 ימים$ 0+8.87%
60 ימים$ 0+33.14%
90 ימים$ 0--

מה זהSpodermen (SPOODY)

Spodermen Token: Reviving a Classic Internet Meme on the Solana Blockchain Spodermen is a digital asset that brings the well-loved internet meme to the Solana blockchain, offering a blend of humor and nostalgia to the crypto world. Aimed at capturing the essence of the original Spodermen meme, known for its quirky humor and deliberately misspelled text, this token taps into the collective memory of the internet community. While it embraces the lighter side of the digital asset sphere, it's important for potential users and investors to understand the nature of meme tokens, which often rely heavily on community sentiment and internet trends. Embracing Laughter in Crypto: How Spodermen Brings Meme Magic to the Solana Ecosystem In a world where cryptocurrency is often seen through the lens of technical innovation and financial speculation, Spodermen adds a fun and light-hearted element to the mix. This meme coin is not about revolutionizing blockchain technology or introducing groundbreaking utilities; it's about the joy of participation in a community that shares a love for internet culture. Hosted on the Solana blockchain, known for its efficiency and low transaction fees, Spodermen provides an accessible platform for enthusiasts of both the meme and the burgeoning world of cryptocurrency.

Spodermen (SPOODY) משאב

האתר הרשמי

Spodermenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Spodermen (SPOODY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Spodermen (SPOODY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Spodermen.

בדוק את Spodermen תחזית המחיר עכשיו‏!

SPOODY למטבעות מקומיים

Spodermen (SPOODY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Spodermen (SPOODY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPOODY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Spodermen (SPOODY)

כמה שווה Spodermen (SPOODY) היום?
החי SPOODYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPOODY ל USD?
המחיר הנוכחי של SPOODY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Spodermen?
שווי השוק של SPOODY הוא $ 111.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPOODY?
ההיצע במחזור של SPOODY הוא 972.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPOODY?
‏‏SPOODY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0088749 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPOODY?
SPOODY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SPOODY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPOODY הוא -- USD.
האם SPOODY יעלה השנה?
SPOODY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPOODY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:24:21 (UTC+8)

