Spodermen (SPOODY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPOODY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPOODYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0088749, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPOODY השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -8.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Spodermen הוא $ 111.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPOODY הוא 972.89M, עם היצע כולל של 972888924.557277. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.65K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Spodermenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpodermen ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpodermen ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Spodermenל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-8.01%
|30 ימים
|$ 0
|+8.87%
|60 ימים
|$ 0
|+33.14%
|90 ימים
|$ 0
|--
Spodermen Token: Reviving a Classic Internet Meme on the Solana Blockchain Spodermen is a digital asset that brings the well-loved internet meme to the Solana blockchain, offering a blend of humor and nostalgia to the crypto world. Aimed at capturing the essence of the original Spodermen meme, known for its quirky humor and deliberately misspelled text, this token taps into the collective memory of the internet community. While it embraces the lighter side of the digital asset sphere, it's important for potential users and investors to understand the nature of meme tokens, which often rely heavily on community sentiment and internet trends. Embracing Laughter in Crypto: How Spodermen Brings Meme Magic to the Solana Ecosystem In a world where cryptocurrency is often seen through the lens of technical innovation and financial speculation, Spodermen adds a fun and light-hearted element to the mix. This meme coin is not about revolutionizing blockchain technology or introducing groundbreaking utilities; it's about the joy of participation in a community that shares a love for internet culture. Hosted on the Solana blockchain, known for its efficiency and low transaction fees, Spodermen provides an accessible platform for enthusiasts of both the meme and the burgeoning world of cryptocurrency.
