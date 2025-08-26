Spodermen (SPOODY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0088749$ 0.0088749 $ 0.0088749 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.70% שינוי מחיר (1D) -8.01% שינוי מחיר (7D) +9.12% שינוי מחיר (7D) +9.12%

Spodermen (SPOODY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPOODY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPOODYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0088749, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPOODY השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -8.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spodermen (SPOODY) מידע שוק

שווי שוק $ 111.65K$ 111.65K $ 111.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 111.65K$ 111.65K $ 111.65K אספקת מחזור 972.89M 972.89M 972.89M אספקה כוללת 972,888,924.557277 972,888,924.557277 972,888,924.557277

שווי השוק הנוכחי של Spodermen הוא $ 111.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPOODY הוא 972.89M, עם היצע כולל של 972888924.557277. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.65K.