Spheron Network מחיר היום

מחיר Spheron Network (SPON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPON ל USD הוא $ 0 לכל SPON.

Spheron Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 108,128, עם היצע במחזור של 220.10M SPON. ב‑24 השעות האחרונות, SPON סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.088402, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SPON נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.59.

Spheron Network (SPON) מידע שוק

שווי שוק $ 108.13K$ 108.13K $ 108.13K נפח (24 שעות) $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 491.27K$ 491.27K $ 491.27K אספקת מחזור 220.10M 220.10M 220.10M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Spheron Network הוא $ 108.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.59. ההיצע במחזור של SPON הוא 220.10M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 491.27K.