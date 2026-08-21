SpaceCatch מחיר היום

מחיר SpaceCatch (CATCH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CATCH ל USD הוא $ 0 לכל CATCH.

SpaceCatch כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,964, עם היצע במחזור של 53.81M CATCH. ב‑24 השעות האחרונות, CATCH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.53, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CATCH נע ב -- בשעה האחרונה ו +19.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 14.02.

SpaceCatch (CATCH) מידע שוק

שווי שוק $ 24.96K$ 24.96K $ 24.96K נפח (24 שעות) $ 14.02$ 14.02 $ 14.02 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.39K$ 46.39K $ 46.39K אספקת מחזור 53.81M 53.81M 53.81M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SpaceCatch הוא $ 24.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.02. ההיצע במחזור של CATCH הוא 53.81M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.39K.