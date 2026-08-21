Solvr מחיר היום

מחיר Solvr (SOLVR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLVR ל USD הוא $ 0 לכל SOLVR.

Solvr כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 41,056, עם היצע במחזור של 100.00B SOLVR. ב‑24 השעות האחרונות, SOLVR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOLVR נע ב -- בשעה האחרונה ו +15.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Solvr (SOLVR) מידע שוק

שווי שוק $ 41.06K$ 41.06K $ 41.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.06K$ 41.06K $ 41.06K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Solvr הוא $ 41.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLVR הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.06K.