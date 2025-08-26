SolPod (SOLPOD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00118777$ 0.00118777 $ 0.00118777 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.19% שינוי מחיר (7D) -4.44% שינוי מחיר (7D) -4.44%

SolPod (SOLPOD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLPOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLPODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00118777, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLPOD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SolPod (SOLPOD) מידע שוק

שווי שוק $ 6.84K$ 6.84K $ 6.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.84K$ 6.84K $ 6.84K אספקת מחזור 998.74M 998.74M 998.74M אספקה כוללת 998,737,881.792294 998,737,881.792294 998,737,881.792294

שווי השוק הנוכחי של SolPod הוא $ 6.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLPOD הוא 998.74M, עם היצע כולל של 998737881.792294. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.84K.