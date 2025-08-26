עוד על SOLPOD

SolPod מחיר (SOLPOD)

1 SOLPOD ל USDמחיר חי:

-2.10%1D
SolPod (SOLPOD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:14:58 (UTC+8)

SolPod (SOLPOD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00118777
$ 0.00118777$ 0.00118777

-2.19%

-4.44%

-4.44%

SolPod (SOLPOD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLPOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLPODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00118777, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLPOD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SolPod (SOLPOD) מידע שוק

$ 6.84K
$ 6.84K$ 6.84K

$ 6.84K
$ 6.84K$ 6.84K

998.74M
998.74M 998.74M

998,737,881.792294
998,737,881.792294 998,737,881.792294

שווי השוק הנוכחי של SolPod הוא $ 6.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLPOD הוא 998.74M, עם היצע כולל של 998737881.792294. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.84K.

SolPod (SOLPOD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SolPodל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolPod ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolPod ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SolPodל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.19%
30 ימים$ 0-7.45%
60 ימים$ 0+23.63%
90 ימים$ 0--

מה זהSolPod (SOLPOD)

SolPod helps $SOLPOD holders to capitalise on Solana ecosystem tokens without needing to play an active role in day to day trading. SolPod have a trading team with a proven track record displayed publicly e.g. on our X account, and leverage this expertise to find Solana coins that have x100 potential to grow our holdings and that of our holders. Any holders who have $SOLPOD holdings above the eligibility criteria will receive airdrops of tokens our team has invested in, directly into their wallet. Historically these have occurred daily, following which $SOLPOD holders can decide to hold or sell the tokens to grow their portfolio. You can think of it as a Solana ecosystem mutual fund that pays dividends in up and coming tokens. The SOLPOD token's primary function is to determine airdrop eligibility. However, it also funds the SolPod's teams trading and marketing activities. It benefits from deflationary tokenomics as our team buys back and burns SOLPOD periodically, using some of the profits generated by our trading team.

SolPod (SOLPOD) משאב

SolPodתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SolPod (SOLPOD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SolPod (SOLPOD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SolPod.

בדוק את SolPod תחזית המחיר עכשיו‏!

SOLPOD למטבעות מקומיים

SolPod (SOLPOD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SolPod (SOLPOD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOLPOD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SolPod (SOLPOD)

כמה שווה SolPod (SOLPOD) היום?
החי SOLPODהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOLPOD ל USD?
המחיר הנוכחי של SOLPOD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SolPod?
שווי השוק של SOLPOD הוא $ 6.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOLPOD?
ההיצע במחזור של SOLPOD הוא 998.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOLPOD?
‏‏SOLPOD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00118777 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOLPOD?
SOLPOD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SOLPOD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOLPOD הוא -- USD.
האם SOLPOD יעלה השנה?
SOLPOD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOLPOD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
SolPod (SOLPOD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

