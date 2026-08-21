Solordi מחיר היום

מחיר Solordi (SOLO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLO ל USD הוא $ 0 לכל SOLO.

Solordi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,479, עם היצע במחזור של 999.14M SOLO. ב‑24 השעות האחרונות, SOLO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.69326, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOLO נע ב +0.65% בשעה האחרונה ו +19.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Solordi (SOLO) מידע שוק

שווי שוק $ 30.48K$ 30.48K $ 30.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.48K$ 30.48K $ 30.48K אספקת מחזור 999.14M 999.14M 999.14M אספקה כוללת 999,144,878.3505667 999,144,878.3505667 999,144,878.3505667

שווי השוק הנוכחי של Solordi הוא $ 30.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLO הוא 999.14M, עם היצע כולל של 999144878.3505667. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.48K.