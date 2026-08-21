Solar מחיר היום

מחיר Solar (SXP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00745006, עם שינוי של 12.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SXP ל USD הוא $ 0.00745006 לכל SXP.

Solar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,016,819, עם היצע במחזור של 673.39M SXP. ב‑24 השעות האחרונות, SXP סחר בין $ 0.00645416 (נמוך) ל $ 0.00755628 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.79, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SXP נע ב -0.78% בשעה האחרונה ו +224.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 258.62.

Solar (SXP) מידע שוק

שווי שוק $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M נפח (24 שעות) $ 258.62$ 258.62 $ 258.62 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M אספקת מחזור 673.39M 673.39M 673.39M אספקה כוללת 673,393,198.71 673,393,198.71 673,393,198.71

שווי השוק הנוכחי של Solar הוא $ 5.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 258.62. ההיצע במחזור של SXP הוא 673.39M, עם היצע כולל של 673393198.71. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.02M.