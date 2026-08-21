Snappy מחיר היום

מחיר Snappy (SNAP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SNAP ל USD הוא $ 0 לכל SNAP.

Snappy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 164,674, עם היצע במחזור של 1.00B SNAP. ב‑24 השעות האחרונות, SNAP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00403798, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SNAP נע ב -- בשעה האחרונה ו -17.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 203.53.

Snappy (SNAP) מידע שוק

שווי שוק $ 164.67K$ 164.67K $ 164.67K נפח (24 שעות) $ 203.53$ 203.53 $ 203.53 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 164.67K$ 164.67K $ 164.67K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Snappy הוא $ 164.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 203.53. ההיצע במחזור של SNAP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 164.67K.