SleuthAI מחיר היום

מחיר SleuthAI (SLEUTH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLEUTH ל USD הוא $ 0 לכל SLEUTH.

SleuthAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 45,699, עם היצע במחזור של 100.00B SLEUTH. ב‑24 השעות האחרונות, SLEUTH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SLEUTH נע ב -- בשעה האחרונה ו +23.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SleuthAI (SLEUTH) מידע שוק

שווי שוק $ 45.70K$ 45.70K $ 45.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.70K$ 45.70K $ 45.70K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של SleuthAI הוא $ 45.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLEUTH הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.70K.