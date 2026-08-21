SleeperBot מחיר היום

מחיר SleeperBot (ZZZZ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZZZZ ל USD הוא $ 0 לכל ZZZZ.

SleeperBot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 82,807, עם היצע במחזור של 789.06M ZZZZ. ב‑24 השעות האחרונות, ZZZZ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ZZZZ נע ב -- בשעה האחרונה ו +20.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 13.05.

SleeperBot (ZZZZ) מידע שוק

שווי שוק $ 82.81K$ 82.81K $ 82.81K נפח (24 שעות) $ 13.05$ 13.05 $ 13.05 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.81K$ 82.81K $ 82.81K אספקת מחזור 789.06M 789.06M 789.06M אספקה כוללת 789,064,304.662288 789,064,304.662288 789,064,304.662288

שווי השוק הנוכחי של SleeperBot הוא $ 82.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.05. ההיצע במחזור של ZZZZ הוא 789.06M, עם היצע כולל של 789064304.662288. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.81K.