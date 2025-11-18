SkyAI מחיר היום

מחיר SkyAI (SKYAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.01806119, עם שינוי של 3.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SKYAI ל USD הוא $ 0.01806119 לכל SKYAI.

SkyAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,069,632, עם היצע במחזור של 1.00B SKYAI. ב‑24 השעות האחרונות, SKYAI סחר בין $ 0.01738829 (נמוך) ל $ 0.01899858 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.09237, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01433298.

ביצועים לטווח קצר, SKYAI נע ב +1.94% בשעה האחרונה ו -10.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SkyAI (SKYAI) מידע שוק

שווי שוק $ 18.07M$ 18.07M $ 18.07M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.07M$ 18.07M $ 18.07M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SkyAI הוא $ 18.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKYAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.07M.