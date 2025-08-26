Skey Network (SKEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00801352 $ 0.00801352 $ 0.00801352 24 שעות נמוך $ 0.00900433 $ 0.00900433 $ 0.00900433 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00801352$ 0.00801352 $ 0.00801352 גבוה 24 שעות $ 0.00900433$ 0.00900433 $ 0.00900433 שיא כל הזמנים $ 0.55817$ 0.55817 $ 0.55817 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00801352$ 0.00801352 $ 0.00801352 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) -10.12% שינוי מחיר (7D) -14.46% שינוי מחיר (7D) -14.46%

Skey Network (SKEY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00804777. במהלך 24 השעות האחרונות, SKEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00801352 לבין שיא של $ 0.00900433, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.55817, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00801352.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKEY השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -10.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Skey Network (SKEY) מידע שוק

שווי שוק $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.06M$ 8.06M $ 8.06M אספקת מחזור 750.15M 750.15M 750.15M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Skey Network הוא $ 6.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKEY הוא 750.15M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.06M.