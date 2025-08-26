עוד על SKEY

Skey Network (SKEY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:47:48 (UTC+8)

Skey Network (SKEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00801352
$ 0.00801352$ 0.00801352
24 שעות נמוך
$ 0.00900433
$ 0.00900433$ 0.00900433
גבוה 24 שעות

$ 0.00801352
$ 0.00801352$ 0.00801352

$ 0.00900433
$ 0.00900433$ 0.00900433

$ 0.55817
$ 0.55817$ 0.55817

$ 0.00801352
$ 0.00801352$ 0.00801352

+0.21%

-10.12%

-14.46%

-14.46%

Skey Network (SKEY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00804777. במהלך 24 השעות האחרונות, SKEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00801352 לבין שיא של $ 0.00900433, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.55817, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00801352.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKEY השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -10.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Skey Network (SKEY) מידע שוק

$ 6.04M
$ 6.04M$ 6.04M

--
----

$ 8.06M
$ 8.06M$ 8.06M

750.15M
750.15M 750.15M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Skey Network הוא $ 6.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKEY הוא 750.15M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.06M.

Skey Network (SKEY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Skey Networkל USDהיה $ -0.000906910167335367.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSkey Network ל USDהיה . $ -0.0019721486.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSkey Network ל USDהיה $ -0.0033817486.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Skey Networkל USDהיה $ -0.010414610280784528.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000906910167335367-10.12%
30 ימים$ -0.0019721486-24.50%
60 ימים$ -0.0033817486-42.02%
90 ימים$ -0.010414610280784528-56.40%

מה זהSkey Network (SKEY)

Skey Network aims to connect the physical with blockchain database via a "Blockchain or Things" bridge.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Skey Network (SKEY) משאב

האתר הרשמי

Skey Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Skey Network (SKEY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Skey Network (SKEY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Skey Network.

בדוק את Skey Network תחזית המחיר עכשיו‏!

SKEY למטבעות מקומיים

Skey Network (SKEY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Skey Network (SKEY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SKEY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Skey Network (SKEY)

כמה שווה Skey Network (SKEY) היום?
החי SKEYהמחיר ב USD הוא 0.00804777 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SKEY ל USD?
המחיר הנוכחי של SKEY ל USD הוא $ 0.00804777. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Skey Network?
שווי השוק של SKEY הוא $ 6.04M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SKEY?
ההיצע במחזור של SKEY הוא 750.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SKEY?
‏‏SKEY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.55817 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SKEY?
SKEY ‏‏רשם מחירATL של 0.00801352 USD.
מהו נפח המסחר של SKEY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SKEY הוא -- USD.
האם SKEY יעלה השנה?
SKEY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SKEY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:47:48 (UTC+8)

Skey Network (SKEY) עדכונים חשובים מהתעשייה

