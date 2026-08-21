sjUSD מחיר היום

מחיר sjUSD (SJUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.032, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SJUSD ל USD הוא $ 1.032 לכל SJUSD.

sjUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 271,486, עם היצע במחזור של 263.19K SJUSD. ב‑24 השעות האחרונות, SJUSD סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.032, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.006.

ביצועים לטווח קצר, SJUSD נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 13.14K.

sjUSD (SJUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 271.49K$ 271.49K $ 271.49K נפח (24 שעות) $ 13.14K$ 13.14K $ 13.14K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 271.49K$ 271.49K $ 271.49K אספקת מחזור 263.19K 263.19K 263.19K אספקה כוללת 263,193.4181888498 263,193.4181888498 263,193.4181888498

שווי השוק הנוכחי של sjUSD הוא $ 271.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.14K. ההיצע במחזור של SJUSD הוא 263.19K, עם היצע כולל של 263193.4181888498. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 271.49K.