Singularry (SINGULARRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0126441 $ 0.0126441 $ 0.0126441 24 שעות נמוך $ 0.01360828 $ 0.01360828 $ 0.01360828 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0126441$ 0.0126441 $ 0.0126441 גבוה 24 שעות $ 0.01360828$ 0.01360828 $ 0.01360828 שיא כל הזמנים $ 0.01751975$ 0.01751975 $ 0.01751975 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.81% שינוי מחיר (1D) -1.71% שינוי מחיר (7D) +2.26% שינוי מחיר (7D) +2.26%

Singularry (SINGULARRY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0130896. במהלך 24 השעות האחרונות, SINGULARRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0126441 לבין שיא של $ 0.01360828, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SINGULARRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01751975, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SINGULARRY השתנה ב -1.81% במהלך השעה האחרונה, -1.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Singularry (SINGULARRY) מידע שוק

שווי שוק $ 13.09M$ 13.09M $ 13.09M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.09M$ 13.09M $ 13.09M אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,897,536.93 999,897,536.93 999,897,536.93

שווי השוק הנוכחי של Singularry הוא $ 13.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SINGULARRY הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999897536.93. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.09M.