עוד על SINGULARRY

SINGULARRY מידע על מחיר

SINGULARRY מסמך לבן

SINGULARRY אתר רשמי

SINGULARRY טוקניומיקה

SINGULARRY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Singularry סֵמֶל

Singularry מחיר (SINGULARRY)

לא רשום

1 SINGULARRY ל USDמחיר חי:

$0.0130896
$0.0130896$0.0130896
-1.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Singularry (SINGULARRY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:47:42 (UTC+8)

Singularry (SINGULARRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0126441
$ 0.0126441$ 0.0126441
24 שעות נמוך
$ 0.01360828
$ 0.01360828$ 0.01360828
גבוה 24 שעות

$ 0.0126441
$ 0.0126441$ 0.0126441

$ 0.01360828
$ 0.01360828$ 0.01360828

$ 0.01751975
$ 0.01751975$ 0.01751975

$ 0
$ 0$ 0

-1.81%

-1.71%

+2.26%

+2.26%

Singularry (SINGULARRY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0130896. במהלך 24 השעות האחרונות, SINGULARRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0126441 לבין שיא של $ 0.01360828, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SINGULARRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01751975, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SINGULARRY השתנה ב -1.81% במהלך השעה האחרונה, -1.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Singularry (SINGULARRY) מידע שוק

$ 13.09M
$ 13.09M$ 13.09M

--
----

$ 13.09M
$ 13.09M$ 13.09M

999.90M
999.90M 999.90M

999,897,536.93
999,897,536.93 999,897,536.93

שווי השוק הנוכחי של Singularry הוא $ 13.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SINGULARRY הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999897536.93. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.09M.

Singularry (SINGULARRY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Singularryל USDהיה $ -0.00022879342778035.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSingularry ל USDהיה . $ +0.0010214220.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSingularry ל USDהיה $ -0.0008649594.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Singularryל USDהיה $ -0.00177296244125748.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00022879342778035-1.71%
30 ימים$ +0.0010214220+7.80%
60 ימים$ -0.0008649594-6.60%
90 ימים$ -0.00177296244125748-11.92%

מה זהSingularry (SINGULARRY)

Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement. Core Innovations: Advanced AI Architecture Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines. Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Singularry (SINGULARRY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Singularryתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Singularry (SINGULARRY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Singularry (SINGULARRY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Singularry.

בדוק את Singularry תחזית המחיר עכשיו‏!

SINGULARRY למטבעות מקומיים

Singularry (SINGULARRY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Singularry (SINGULARRY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SINGULARRY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Singularry (SINGULARRY)

כמה שווה Singularry (SINGULARRY) היום?
החי SINGULARRYהמחיר ב USD הוא 0.0130896 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SINGULARRY ל USD?
המחיר הנוכחי של SINGULARRY ל USD הוא $ 0.0130896. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Singularry?
שווי השוק של SINGULARRY הוא $ 13.09M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SINGULARRY?
ההיצע במחזור של SINGULARRY הוא 999.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SINGULARRY?
‏‏SINGULARRY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01751975 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SINGULARRY?
SINGULARRY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SINGULARRY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SINGULARRY הוא -- USD.
האם SINGULARRY יעלה השנה?
SINGULARRY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SINGULARRY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:47:42 (UTC+8)

Singularry (SINGULARRY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.