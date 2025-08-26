Singularry מחיר (SINGULARRY)
-1.81%
-1.71%
+2.26%
+2.26%
Singularry (SINGULARRY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0130896. במהלך 24 השעות האחרונות, SINGULARRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0126441 לבין שיא של $ 0.01360828, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SINGULARRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01751975, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SINGULARRY השתנה ב -1.81% במהלך השעה האחרונה, -1.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Singularry הוא $ 13.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SINGULARRY הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999897536.93. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.09M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Singularryל USDהיה $ -0.00022879342778035.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSingularry ל USDהיה . $ +0.0010214220.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSingularry ל USDהיה $ -0.0008649594.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Singularryל USDהיה $ -0.00177296244125748.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00022879342778035
|-1.71%
|30 ימים
|$ +0.0010214220
|+7.80%
|60 ימים
|$ -0.0008649594
|-6.60%
|90 ימים
|$ -0.00177296244125748
|-11.92%
Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement. Core Innovations: Advanced AI Architecture Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines. Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Singularry (SINGULARRY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Singularry (SINGULARRY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Singularry.
בדוק את Singularry תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Singularry (SINGULARRY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SINGULARRY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.