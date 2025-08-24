עוד על VANA

VANA סֵמֶל

VANA מְחִיר(VANA)

$4.216
-4.07%1D
USD
VANA (VANA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:22:33 (UTC+8)

VANA (VANA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.83%

-4.07%

+1.88%

+1.88%

VANA (VANA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 4.216. במהלך 24 השעות האחרונות, VANA נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.164 לבין שיא של $ 4.622, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VANAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 35.53172241495424, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.868850460347094.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VANA השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, -4.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VANA (VANA) מידע שוק

No.303

25.07%

VANA

שווי השוק הנוכחי של VANA הוא $ 126.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.98M. ההיצע במחזור של VANA הוא 30.08M, עם היצע כולל של 112641600. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 505.92M.

VANA (VANA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של VANAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.17887-4.07%
30 ימים$ -0.843-16.67%
60 ימים$ -0.184-4.19%
90 ימים$ -2.522-37.43%
VANA שינוי מחיר היום

היום,VANA רשם שינוי של $ -0.17887 (-4.07%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

VANA שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.843 (-16.67%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

VANA שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VANA ראה שינוי של $ -0.184 (-4.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

VANA שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -2.522 (-37.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של VANA (VANA)?

בדוק את VANA עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVANA (VANA)

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

VANA זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול VANAההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVANA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים VANAאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVANA לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

VANAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VANA (VANA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VANA (VANA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VANA.

בדוק את VANA תחזית המחיר עכשיו‏!

VANA (VANA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VANA (VANA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VANA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות VANA (VANA)

מחפש איך לקנותVANA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש VANAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VANA למטבעות מקומיים

1 VANA(VANA) ל VND
110,944.04
1 VANA(VANA) ל AUD
A$6.45048
1 VANA(VANA) ל GBP
3.11984
1 VANA(VANA) ל EUR
3.5836
1 VANA(VANA) ל USD
$4.216
1 VANA(VANA) ל MYR
RM17.7072
1 VANA(VANA) ל TRY
172.856
1 VANA(VANA) ל JPY
¥619.752
1 VANA(VANA) ל ARS
ARS$5,704.96472
1 VANA(VANA) ל RUB
340.18904
1 VANA(VANA) ל INR
369.06864
1 VANA(VANA) ל IDR
Rp67,999.99048
1 VANA(VANA) ל KRW
5,855.51808
1 VANA(VANA) ל PHP
238.87856
1 VANA(VANA) ל EGP
￡E.204.56032
1 VANA(VANA) ל BRL
R$22.7664
1 VANA(VANA) ל CAD
C$5.81808
1 VANA(VANA) ל BDT
512.91856
1 VANA(VANA) ל NGN
6,446.4748
1 VANA(VANA) ל COP
$16,931.70896
1 VANA(VANA) ל ZAR
R.74.07512
1 VANA(VANA) ל UAH
174.7532
1 VANA(VANA) ל VES
Bs590.24
1 VANA(VANA) ל CLP
$4,051.576
1 VANA(VANA) ל PKR
Rs1,195.32032
1 VANA(VANA) ל KZT
2,255.72864
1 VANA(VANA) ל THB
฿136.68272
1 VANA(VANA) ל TWD
NT$128.25072
1 VANA(VANA) ל AED
د.إ15.47272
1 VANA(VANA) ל CHF
Fr3.3728
1 VANA(VANA) ל HKD
HK$32.92696
1 VANA(VANA) ל AMD
֏1,614.05344
1 VANA(VANA) ל MAD
.د.م37.944
1 VANA(VANA) ל MXN
$78.54408
1 VANA(VANA) ל SAR
ريال15.81
1 VANA(VANA) ל PLN
15.34624
1 VANA(VANA) ל RON
лв18.21312
1 VANA(VANA) ל SEK
kr40.17848
1 VANA(VANA) ל BGN
лв7.04072
1 VANA(VANA) ל HUF
Ft1,432.04872
1 VANA(VANA) ל CZK
88.536
1 VANA(VANA) ל KWD
د.ك1.28588
1 VANA(VANA) ל ILS
14.16576
1 VANA(VANA) ל AOA
Kz3,843.17912
1 VANA(VANA) ל BHD
.د.ب1.589432
1 VANA(VANA) ל BMD
$4.216
1 VANA(VANA) ל DKK
kr26.89808
1 VANA(VANA) ל HNL
L110.37488
1 VANA(VANA) ל MUR
192.41824
1 VANA(VANA) ל NAD
$73.90648
1 VANA(VANA) ל NOK
kr42.49728
1 VANA(VANA) ל NZD
$7.1672
1 VANA(VANA) ל PAB
B/.4.216
1 VANA(VANA) ל PGK
K17.79152
1 VANA(VANA) ל QAR
ر.ق15.30408
1 VANA(VANA) ל RSD
дин.422.73832

VANA מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של VANA, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVANA הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על VANA

כמה שווה VANA (VANA) היום?
החי VANAהמחיר ב USD הוא 4.216 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VANA ל USD?
המחיר הנוכחי של VANA ל USD הוא $ 4.216. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VANA?
שווי השוק של VANA הוא $ 126.83M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VANA?
ההיצע במחזור של VANA הוא 30.08M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VANA?
‏‏VANA השיג מחיר שיא (ATH) של 35.53172241495424 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VANA?
VANA ‏‏רשם מחירATL של 3.868850460347094 USD.
מהו נפח המסחר של VANA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VANA הוא $ 1.98M USD.
האם VANA יעלה השנה?
VANA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VANA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:22:33 (UTC+8)

VANA (VANA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

