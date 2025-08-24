VANA (VANA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 4.216. במהלך 24 השעות האחרונות, VANA נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.164 לבין שיא של $ 4.622, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VANAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 35.53172241495424, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.868850460347094.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VANA השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, -4.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
VANA (VANA) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של VANA הוא $ 126.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.98M. ההיצע במחזור של VANA הוא 30.08M, עם היצע כולל של 112641600. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 505.92M.
VANA (VANA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של VANAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.17887
-4.07%
30 ימים
$ -0.843
-16.67%
60 ימים
$ -0.184
-4.19%
90 ימים
$ -2.522
-37.43%
VANA שינוי מחיר היום
היום,VANA רשם שינוי של $ -0.17887 (-4.07%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
VANA שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.843 (-16.67%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
VANA שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,VANA ראה שינוי של $ -0.184 (-4.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
VANA שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -2.522 (-37.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של VANA (VANA)?
Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.
VANAתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה VANA (VANA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VANA (VANA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VANA.
הבנת הטוקנומיקה של VANA (VANA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VANA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות VANA (VANA)
מחפש איך לקנותVANA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש VANAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
