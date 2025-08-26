Simulize AI (SMZAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00186328$ 0.00186328 $ 0.00186328 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.69% שינוי מחיר (1D) -9.02% שינוי מחיר (7D) +4.20% שינוי מחיר (7D) +4.20%

Simulize AI (SMZAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SMZAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMZAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00186328, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMZAI השתנה ב -0.69% במהלך השעה האחרונה, -9.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Simulize AI (SMZAI) מידע שוק

שווי שוק $ 20.91K$ 20.91K $ 20.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.91K$ 20.91K $ 20.91K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,153.86 999,999,153.86 999,999,153.86

שווי השוק הנוכחי של Simulize AI הוא $ 20.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMZAI הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999153.86. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.91K.