Signet מחיר היום

מחיר Signet (SIGNET) בזמן אמת היום הוא $ 0.0497877, עם שינוי של 1.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SIGNET ל USD הוא $ 0.0497877 לכל SIGNET.

Signet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,276, עם היצע במחזור של 447.29K SIGNET. ב‑24 השעות האחרונות, SIGNET סחר בין $ 0.04866816 (נמוך) ל $ 0.05098 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.167286, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03756869.

ביצועים לטווח קצר, SIGNET נע ב +0.62% בשעה האחרונה ו +14.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 106.84.

Signet (SIGNET) מידע שוק

שווי שוק $ 22.28K$ 22.28K $ 22.28K נפח (24 שעות) $ 106.84$ 106.84 $ 106.84 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.28K$ 22.28K $ 22.28K אספקת מחזור 447.29K 447.29K 447.29K אספקה כוללת 447,288.5673788871 447,288.5673788871 447,288.5673788871

שווי השוק הנוכחי של Signet הוא $ 22.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 106.84. ההיצע במחזור של SIGNET הוא 447.29K, עם היצע כולל של 447288.5673788871. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.28K.