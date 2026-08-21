Shibu מחיר היום

מחיר Shibu (SHIBU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHIBU ל USD הוא $ 0 לכל SHIBU.

Shibu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 98,629, עם היצע במחזור של 997.45M SHIBU. ב‑24 השעות האחרונות, SHIBU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01318311, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHIBU נע ב +0.68% בשעה האחרונה ו +7.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shibu (SHIBU) מידע שוק

שווי שוק $ 98.63K$ 98.63K $ 98.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 98.63K$ 98.63K $ 98.63K אספקת מחזור 997.45M 997.45M 997.45M אספקה כוללת 997,446,032.2590115 997,446,032.2590115 997,446,032.2590115

שווי השוק הנוכחי של Shibu הוא $ 98.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIBU הוא 997.45M, עם היצע כולל של 997446032.2590115. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.63K.