SHIBGF מחיר היום

מחיר SHIBGF (SHIBGF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHIBGF ל USD הוא $ 0 לכל SHIBGF.

SHIBGF כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 150,339, עם היצע במחזור של 1,000.00T SHIBGF. ב‑24 השעות האחרונות, SHIBGF סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHIBGF נע ב -- בשעה האחרונה ו -1.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SHIBGF (SHIBGF) מידע שוק

שווי שוק $ 150.34K$ 150.34K $ 150.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 150.34K$ 150.34K $ 150.34K אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של SHIBGF הוא $ 150.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIBGF הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 150.34K.